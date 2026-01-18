Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

На Солнце произошла вспышка высшего класса Х

Ведомости

Ученые зафиксировали первую в 2026 г. вспышку высшего балла Х на Солнце. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в Telegram.

«На Солнце вспышка высшего балла X... Вспышка – в области 4341 – в центре видимого солнечного диска напротив Земли. Крупные взрывы в начале года на обратной стороне Солнца были здесь же», – говорится в сообщении.

Ученые указали, что максимальной точки интенсивность вспышки достигла в 21:09 мск, балл – X1.95.

«Исходя из положения центра взрыва, существует очень высокая вероятность воздействия на Землю», – добавили в лаборатории.

Более мощная вспышка на Солнце в последний раз произошла 14 ноября 2025 г., напомнили ученые.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте