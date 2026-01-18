На Солнце произошла вспышка высшего класса Х
Ученые зафиксировали первую в 2026 г. вспышку высшего балла Х на Солнце. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в Telegram.
«На Солнце вспышка высшего балла X... Вспышка – в области 4341 – в центре видимого солнечного диска напротив Земли. Крупные взрывы в начале года на обратной стороне Солнца были здесь же», – говорится в сообщении.
Ученые указали, что максимальной точки интенсивность вспышки достигла в 21:09 мск, балл – X1.95.
«Исходя из положения центра взрыва, существует очень высокая вероятность воздействия на Землю», – добавили в лаборатории.
Более мощная вспышка на Солнце в последний раз произошла 14 ноября 2025 г., напомнили ученые.