Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

При столкновении поездов в Испании погиб 21 человек

Ведомости

В результате столкновения двух поездов в Адамусе (Испания) погиб 21 человек, еще 30 были серьезно ранены. Об этом сообщает El Pais.

Поезд Iryo, следовавший из Малаги в Мадрид, сошел с рельсов и упал на путь, где со скоростью 200 км в час ехал поезд Alvia, двигавшийся в противоположном направлении. Один из погибших был машинистом этого второго состава.

В общей сложности пострадали 484 пассажира. Экстренные службы выехали на место происшествия и помогают вытаскивать заблокированных людей. В Адамусе открыт полевой госпиталь, где оказывают помощь пострадавшим в результате схода состава с рельсов. Пока причины катастрофы неизвестны. 

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её