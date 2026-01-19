При столкновении поездов в Испании погиб 21 человек
В результате столкновения двух поездов в Адамусе (Испания) погиб 21 человек, еще 30 были серьезно ранены. Об этом сообщает El Pais.
Поезд Iryo, следовавший из Малаги в Мадрид, сошел с рельсов и упал на путь, где со скоростью 200 км в час ехал поезд Alvia, двигавшийся в противоположном направлении. Один из погибших был машинистом этого второго состава.
В общей сложности пострадали 484 пассажира. Экстренные службы выехали на место происшествия и помогают вытаскивать заблокированных людей. В Адамусе открыт полевой госпиталь, где оказывают помощь пострадавшим в результате схода состава с рельсов. Пока причины катастрофы неизвестны.