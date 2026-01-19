Число погибших в результате крушения поездов в Испании увеличилось до 24

Как сообщает RTVE, инцидент произошел около 19:40 по местному времени (21:40 мск) 18 января. Поезд Iryo, следовавший из Малаги в Мадрид, сошел с рельсов и упал на путь, где со скоростью 200 км в час ехал поезд Alvia, двигавшийся в противоположном направлении. Один из погибших был машинистом этого второго состава.