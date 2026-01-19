Число погибших в результате крушения поездов в Испании увеличилось до 24
В результате схода с рельсов поездов двух скоростных поездов в Испании погибли по меньшей мере 24 человека, еще 73 получили травмы. Из них 15 находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает RTVE со ссылкой на заявление главы правительства автономного сообщества Андалусия Хуанмы Морено Бонилья.
Он добавил, что среди пострадавших есть четверо несовершеннолетних.
Как сообщает RTVE, инцидент произошел около 19:40 по местному времени (21:40 мск) 18 января. Поезд Iryo, следовавший из Малаги в Мадрид, сошел с рельсов и упал на путь, где со скоростью 200 км в час ехал поезд Alvia, двигавшийся в противоположном направлении. Один из погибших был машинистом этого второго состава.
Экстренные службы выехали на место происшествия и помогают вытаскивать заблокированных людей. В Адамусе открыт полевой госпиталь, где оказывают помощь пострадавшим в результате схода состава с рельсов. Пока причины катастрофы неизвестны.