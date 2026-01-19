ФСБ: россиянина приговорили к 13 годам за шпионаж в пользу Швеции
Россиянина, сотрудничавшего со спецслужбами Швеции и собиравшего сведения о вооружении и технике, используемых в ходе спецоперации, приговорили к 13 годам лишения свободы за государственную измену. Об этом «РИА Новости» сообщили в ЦОС ФСБ России.
Как говорится в сообщении, Второй апелляционный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге оставил без изменений обвинительный приговор Ленинградского областного суда в отношении гражданина РФ Взводнова М.Н., 1965 г. рождения. Он был осужден за государственную измену и приговорен к 13 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, штрафу в размере 250 000 руб.
В ФСБ сообщили, что Взводнов, имеющий вид на жительство в Финляндии, шпионил для Службы разведки и безопасности Швеции (MUST). Он собирал сведения военно-технического характера. По данным спецслужбы, представители шведской разведки, действуя в том числе в интересах Украины, пытались получить информацию, содержащую государственную тайну, о вооружении и технике, используемых ВС РФ в ходе проведения спецоперации.
По указанию кураторов фигурант ездил из Финляндии в Россию, где собирал сведения и хранил их в своем загородном доме. Передать информацию иностранной разведке он планировал через тайниковые закладки. Весной 2023 г. Взводнов был задержан с поличным.
«Собрана совокупность доказательств, изобличающих виновность фигуранта. Приговор вступил в законную силу», – сообщили в ведомстве.
15 января сообщалось, что суд в Белгородской области приговорил россиянина к 14 годам лишения свободы за попытку государственной измены и вступление в террористическую организацию. По данным прокуратуры, он связался с представителем ВСУ и намеревался прибыть на Украину для участия в преступном сообществе.