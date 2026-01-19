ФСБ: россиянина приговорили к 13 годам за шпионаж в пользу Швеции

Как говорится в сообщении, Второй апелляционный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге оставил без изменений обвинительный приговор Ленинградского областного суда в отношении гражданина РФ Взводнова М.Н., 1965 г. рождения. Он был осужден за государственную измену и приговорен к 13 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, штрафу в размере 250 000 руб.