ФАС предписала ПИК обеспечить доступ провайдеров в многоквартирные дома

Отмечается, что ГК «ПИК» должна отныне не допускать «немотивированных, технологически и экономически необоснованных» отказов в доступе к инфраструктуре и общему имуществу многоквартирных домов сторонним операторам. Срок исполнения предписаний составляет 10 дней с момента получения документации. За нарушение антимонопольного законодательства служба инициирует административное производство. Группе лиц «ПИК» грозят штрафные санкции: для должностных лиц – от 20 000 до 50 000 руб. или дисквалификация на срок до трех лет; для юрлиц – оборотные штрафы.