ФАС предписала ПИК обеспечить доступ провайдеров в многоквартирные дома

Группа компаний «ПИК» обязана обеспечить недискриминационный доступ провайдеров в многоквартирные дома, построенные застройщиком. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала соответствующие предписания по итогам рассмотрения дела, говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что ГК «ПИК» должна отныне не допускать «немотивированных, технологически и экономически необоснованных» отказов в доступе к инфраструктуре и общему имуществу многоквартирных домов сторонним операторам. Срок исполнения предписаний составляет 10 дней с момента получения документации. За нарушение антимонопольного законодательства служба инициирует административное производство. Группе лиц «ПИК» грозят штрафные санкции: для должностных лиц – от 20 000 до 50 000 руб. или дисквалификация на срок до трех лет; для юрлиц – оборотные штрафы.

Указывается также, что оператору «Ловител» требуется разработать и согласовать с ФАС регламент, регулирующий доступ к кабельной канализации. Данный документ должен установить недискриминационные условия для размещения операторами связи собственных сетей на инфраструктуре «Ловител» за экономически обоснованную плату.

Управляющим компаниям ФАС предписала провести мероприятия по осмотру и выдаче технической документации, необходимые для согласования строительства сетей связи. В случае неисполнения выданных предписаний ФАС вправе наложить административный штраф до 500 000 руб.

В декабре 2025 г. ФАС признала группу лиц, связанных с ГК «ПИК», нарушившей антимонопольное законодательство и выдала ей предписание, сообщали «Ведомости. Северо-Запад». Служба посчитала, что действия группы лиц ущемляют интересы жильцов и операторов связи, оказывающих услуги доступа к сети интернет в жилкомплексах Петербурга.

