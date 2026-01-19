В ЛНР более 100 000 жителей остались без света из-за внештатной ситуации

17 января Минтопэнерго ЛНР сообщало, что не менее 10 дронов атаковали энергетические объекты республики. В результате четырех ударов произошло возгорание, обнаружены существенные повреждения энергооборудования. В двух муниципалитетах частично нет энергоснабжения.