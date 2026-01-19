Газета
Главная / Общество /

В ЛНР более 100 000 жителей остались без света из-за внештатной ситуации

Ведомости

В результате внештатной ситуации в Луганской народной республике (ЛНР) без света остались более 100 000 жителей, сообщило министерство топлива, энергетики и угольной промышленности региона.

Обесточен 31 населенный пункт, еще пять лишены электроэнергии частично. По информации министерства, восстановительные работы затруднены сложной оперативной обстановкой и погодными условиями.

Ранее министр топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Константин Роговенко сообщал, что к отключению электроэнергии привела авария на высоковольтных сетях. Специалисты организовали работы по разрешению ситуации, уточнили в ведомстве.

17 января Минтопэнерго ЛНР сообщало, что не менее 10 дронов атаковали энергетические объекты республики.  В результате четырех ударов произошло возгорание, обнаружены существенные повреждения энергооборудования. В двух муниципалитетах частично нет энергоснабжения. 

