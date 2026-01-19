Задержан подозреваемый в убийстве 18-летнего жителя Электростали возле остановки

По данным следствия, 18 января в рейсовом автобусе у группы молодых людей произошел конфликт с одним из пассажиров 19 лет. Они вышли на улице Мира и начали драться. Подозреваемый нанес два ножевых ранения в шею и туловище одному из парней. Юношу доставили в больницу, где он впоследствии скончался.