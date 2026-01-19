Задержан подозреваемый в убийстве 18-летнего жителя Электростали возле остановки
Полицейские задержали подозреваемого в убийстве 18-летнего жителя Электростали возле остановки, сообщили в Telegram-канале Следственного комитета (СК) Подмосковья.
По данным следствия, 18 января в рейсовом автобусе у группы молодых людей произошел конфликт с одним из пассажиров 19 лет. Они вышли на улице Мира и начали драться. Подозреваемый нанес два ножевых ранения в шею и туловище одному из парней. Юношу доставили в больницу, где он впоследствии скончался.
Следователи ГСУ СК РФ по Московской области возбудили уголовное дело по факту убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Молодому человеку грозит до 15 лет лишения свободы.
В настоящий момент устанавливаются все участники конфликта, мотивы и обстоятельства произошедшего. Следователи и криминалисты осматривают место происшествия. Планируется назначение нескольких судебных экспертиз.