Главная / Общество /

Умер итальянский модельер Валентино Гаравани

Основателю модного дома Valentino было 93 года
Ведомости

Основатель модного дома Valentino итальянский модельер Валентино Гаравани умер в возрасте 93 лет. Об этом сообщили в модном доме в Instagram (принадлежит Meta - организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

Модельер скончался в Риме в окружении близких. 

Гаравани родился 11 мая 1932 г. в итальянской Вогере. Учился в Академии искусств в Милане, а в 17 лет перебрался в Париж. Вернулся на родину в 1960 г., где основал модный дом. Бренд был создан при поддержке отца и партнера Джанкарло Джамметти. Первый успех случился через два года – в 1962-м Гаравани представил свои работы во Флоренции.

