Умер итальянский модельер Валентино Гаравани

Гаравани родился 11 мая 1932 г. в итальянской Вогере. Учился в Академии искусств в Милане, а в 17 лет перебрался в Париж. Вернулся на родину в 1960 г., где основал модный дом. Бренд был создан при поддержке отца и партнера Джанкарло Джамметти. Первый успех случился через два года – в 1962-м Гаравани представил свои работы во Флоренции.