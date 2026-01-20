На Земле началась мощнейшая магнитная буря

Как сообщает лаборатория в своем Telegram-канале, буря развивается с рекордными показателями. Индукция магнитного поля солнечного ветра достигла значения 87.9 нТл, что значительно превышает «потолок» в 50 нТл, заложенный в графики на 20 лет вперед. Такие данные указывают на экстремальную интенсивность события, подчеркивают ученые. В XXI веке такая буря фиксировалась только в мае 2024 г.