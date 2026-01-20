В Сиднее закрыли 20 пляжей после ряда нападений акул на серферов
В Сиднее были закрыты 20 пляжей до дальнейшего уведомления в связи с серией нападений акул на серферов в последние несколько дней. Об этом сообщает 9News.
Мера была принята после того, как предполагаемая тупорылая акула укусила 11-летнего мальчика за доску для серфинга на северных пляжах Сиднея утром 19 января. Еще один 12-летний мальчик был ранен на пляже на востоке города 18 января. Третий пострадавший, мужчина в возрасте около 20 лет, был укушен за ногу на пляже Норт-Стейн в Мэнли 19 января.
Нападения акул произошли после того, как на Сидней обрушился шторм и проливной дождь, вызвавший наводнение. Власти предупредили купающихся о необходимости соблюдать меры безопасности. Было также заявлено, что вопрос о закрытии будет пересматриваться на постоянной основе.