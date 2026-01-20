В Сиднее закрыли 20 пляжей после ряда нападений акул на серферов

Мера была принята после того, как предполагаемая тупорылая акула укусила 11-летнего мальчика за доску для серфинга на северных пляжах Сиднея утром 19 января. Еще один 12-летний мальчик был ранен на пляже на востоке города 18 января. Третий пострадавший, мужчина в возрасте около 20 лет, был укушен за ногу на пляже Норт-Стейн в Мэнли 19 января.