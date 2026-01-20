Володин призвал фотожурналистов не издеваться над депутатами

Володин отметил, что говорит об этом публично, понимая, что «отгребет, потому что все привыкли так себя вести». По его словам, если у журналистов есть желание, чтобы в парламенте росла политическая культура, а сами они «замерзли в 1990-х гг. или даже в конце 1980-х гг.», то сначала нужно перестроить себя, а потом уже оценивать других.