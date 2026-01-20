С экс-замглавы налоговой Москвы Ишхановой взыскали имущество на 119 млн рублей
Гагаринский районный суд Москвы изъял активы бывшего заместителя начальника московской налоговой инспекции № 15 Елены Ишхановой. Общая сумма составила 119 млн руб., сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции в Telegram-канале.
Суд постановил обратить взыскание на имущество и денежные средства, находящиеся во владении самой Ишхановой, а также ее родственников и доверенных лиц.
Ишханова была осуждена в сентябре 2024 г. Суд признал ее виновной в получении взяток и приговорил к 8,5 года лишения свободы, однако отсрочил реальное отбывание наказания до достижения младшим из ее четырех детей 14-летнего возраста.
По версии следствия, в 2016–2018 гг., будучи начальником отдела регистрации в ИФНС № 28, Ишханова систематически получала деньги от предпринимателя Александра Тарасенко. Общая сумма незаконных перечислений составила 1,8 млн руб. Взамен она воздерживалась от направления в другие инспекции информации об отсутствии по указанным адресам юридических лиц, которых регистрировал бизнесмен.