Российские дипломаты подтвердили обнаружение тела мужчины в Босфоре

Российские дипломаты подтвердили обнаружение тела мужчины в БосфореОно может принадлежать пловцу Николаю Свечникову
На берегу Босфора обнаружили тело мужчины, подтвердили в генконсульстве РФ в Стамбуле. Погибшим может быть российский пловец Николай Свечников.
«В районе Бешикташ на набережной Бебек было найдено тело неизвестного мужчины. По предположению полиции, речь может идти о пропавшем в августе 2025 г. российском пловце Свечникове», – говорится в сообщении.
Для точного установления личности требуется проведение ДНК-экспертизы, подчеркнули в генконсульстве.
Свечников пропал 24 августа 2025 г. Его родственница рассказала, что, по словам осматривавшего пловцов врача, другие спортсмены в последний раз видели россиянина посреди Босфора. По сведениям морской службы, сигнал от Свечникова в последний раз был зафиксирован на берегу. 26 августа CNN Turk сообщал, что Свечников мог утонуть в Босфорском проливе или выбраться на берег, оставив браслет с чипом в воде.
Как сказали родственники пловца Telegram-каналу «Осторожно, новости» 20 января, турецкие власти вызвали их на опознание: «Скорее всего, кто-то нашел случайно на острове его. Тело, похожее на нашего мальчика».