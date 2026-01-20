Российские дипломаты подтвердили обнаружение тела мужчины в Босфоре

Свечников пропал 24 августа 2025 г. Его родственница рассказала, что, по словам осматривавшего пловцов врача, другие спортсмены в последний раз видели россиянина посреди Босфора. По сведениям морской службы, сигнал от Свечникова в последний раз был зафиксирован на берегу. 26 августа CNN Turk сообщал, что Свечников мог утонуть в Босфорском проливе или выбраться на берег, оставив браслет с чипом в воде.