Убийцу экс-премьера Японии Синдзо Абэ приговорили к пожизненному сроку
Окружной суд Нары приговорил 45-летнего Тэцуя Ямагами, обвиняемого в убийстве бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ в 2022 г., к пожизненному заключению. Об этом сообщает Kyodo.
Ямагами признался в убийстве Абэ из самодельного огнестрельного оружия во время его предвыборной речи в Наре. Он считал Абэ «центром политического влияния Церкви Объединения» в Японии. Подсудимый заявил, что питал неприязнь к Церкви Объединения, так как его семья разорилась из-за крупных пожертвований его матери этой религиозной организации, общая сумма которых составила 100 млн иен ($633 000).
Адвокаты утверждали, что срок тюремного заключения не должен превышать 20 лет. По их словам, Ямагами стал жертвой вреда, причиненного религиозной группой, и что его «трагическое» детство «побудило его убить Абэ».
В декабре 2022 г. в Японии приняли закон, регулирующий манипулятивные методы сбора средств организациями, так как «страдания детей членов Церкви Объединения – так называемых последователей «второго поколения» – привлекли внимание общественности».