Убийцу экс-премьера Японии Синдзо Абэ приговорили к пожизненному сроку

Ямагами признался в убийстве Абэ из самодельного огнестрельного оружия во время его предвыборной речи в Наре. Он считал Абэ «центром политического влияния Церкви Объединения» в Японии. Подсудимый заявил, что питал неприязнь к Церкви Объединения, так как его семья разорилась из-за крупных пожертвований его матери этой религиозной организации, общая сумма которых составила 100 млн иен ($633 000).