Школьников научат собирать дроны на уроках по основам защиты Родины

Так, средства обучения по предмету включают более 50 пунктов. В нем есть учебно-методические материалы по беспилотникам для ученика и педагога, образовательный комплект для разработки дронов различного типа, программно-аппаратный комплекс для пилотирования, дрон-конструктор и программное обеспечение для аэрогонки. Кроме того, в дополнительный список вошел базовый набор учебного беспилотника с возможностью обучения основам блочного программирования и пилотирования, электронный тир, полосы препятствий.