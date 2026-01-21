Школьников научат собирать дроны на уроках по основам защиты Родины
Российских школьников научат собирать дроны и управлять ими в рамках предмета «Основы безопасности и защиты Родины (ОБЗР)», сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на правительственные документы.
Так, средства обучения по предмету включают более 50 пунктов. В нем есть учебно-методические материалы по беспилотникам для ученика и педагога, образовательный комплект для разработки дронов различного типа, программно-аппаратный комплекс для пилотирования, дрон-конструктор и программное обеспечение для аэрогонки. Кроме того, в дополнительный список вошел базовый набор учебного беспилотника с возможностью обучения основам блочного программирования и пилотирования, электронный тир, полосы препятствий.
В перечне средств обучения для кабинетов ОБЗР прописаны почти 90 разных предметов, включая макеты автомата Калашникова, пистолета Макарова, магазин автомата АК-74 с комплектом патронов, муляжи ручных гранат РГД и Ф-1, РГН и РГО.
В списке также указаны средства оказания первой помощи, бытовой дозиметр-радиометр, имитаторы ранений и поражений, противогаз, противохимические пакеты и санитарные носилки. Кроме того, прописаны саперная лопатка, палатка, прибор ночного видения, радиостанции, альпинистские карабины, боевая одежда пожарного, а также газоанализатор кислорода и токсичных газов с цифровой индикацией показателей и мини-экспресс-лаборатории радиационно-химической разведки.
Учебный предмет «Основы безопасности и защиты Родины» появился в школах с 1 сентября 2024 г. Он заменил «Основы безопасности жизнедеятельности». На этапе подготовки предмета планировалось, что занятия будут вести учителя, имеющие соответствующий уровень подготовки и профильное образование.