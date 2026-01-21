Госдума приняла в первом чтении проект о допконтроле за исполнением решений ФАС
Госдума приняла в первом чтении законопроект, усиливающий контроль за исполнением решений и предписаний Федеральной налоговой службы (ФАС) в сфере тарифного регулирования. Соответствующий документ опубликован в думской электронной базе.
Законопроект позволяет ФАС самостоятельно пересматривать предельные уровни цен на розничных рынках электроэнергии в течение периода их действия, если региональный орган регулирования два раза и более игнорирует предписания службы. Правительство сможет устанавливать порядок распределения ФАС необходимой валовой выручки между сетевыми организациями при устранении нарушений в рамках госконтроля в сфере электроэнергетики.
По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, новые законы в этой сфере позволят внести больше порядка, прозрачности, ответственности. Он отметил, что некоторые регионы своими решениями без оснований увеличивали тарифы на услуги ЖКХ более чем на 30 %.
«Надо все брать под контроль. Люди только спасибо скажут. Отговорки закончатся», – сказал Володин.
20 января ФАС потребовала от комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области исключить 1 млрд руб. из коммунальных платежей. По результатам проверки выяснилось, что тарифный комитет необоснованно включил затраты в состав платежей за электроэнергию, тепло-, водоснабжение и водоотведение, а также вывоз мусора.