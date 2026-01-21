Госдума приняла в первом чтении проект о допконтроле за исполнением решений ФАС

Законопроект позволяет ФАС самостоятельно пересматривать предельные уровни цен на розничных рынках электроэнергии в течение периода их действия, если региональный орган регулирования два раза и более игнорирует предписания службы. Правительство сможет устанавливать порядок распределения ФАС необходимой валовой выручки между сетевыми организациями при устранении нарушений в рамках госконтроля в сфере электроэнергетики.