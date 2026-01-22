Единый талисман сборной России зарегистрировали в Роспатенте
Олимпийский комитет России зарегистрировал в Роспатенте единый талисман сборной страны в виде медведя, созданного на основе официального маскота Олимпийских игр 1980 г. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на базу ведомства.
Заявка на регистрацию была подана в июле 2025 г., а в январе 2026 года Роспатент одобрил ее.
В декабре 2025 г. министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявлял, что олимпийский мишка образца Игр в Москве 1980 г. станет талисманом сборной страны. «Разработан новый единый талисман олимпийской команды России, созданный на основе одного из самых узнаваемых спортивных маскотов в истории нашей страны – олимпийского мишки», – говорил он (цитата по ТАСС).
В 2019 г. Олимпийский комитет России представил два талисмана национальной команды – «мишка-неваляшка-матрешка» и «кот-шапка-ушанка».