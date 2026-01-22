Экс-начальника Казанского вокзала обвинили в коррупции
Бывшего начальника Казанского вокзала Игоря Черникова обвинили в посредничестве при получении взятки в размере 1,3 млн руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.
По данным следствия, Черников получал деньги от предпринимателя, арендовавшего торговые площади на Казанском вокзале. Взятка предназначалась для обеспечения общего покровительства его бизнесу. Черников совершал обходы вокзала, проверяя санитарное состояние кафе и ресторанов.
Экс-начальника Казанского вокзала обвиняют по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки). По данной статье ему грозит наказание в виде 15 лет лишения свободы.
В июне 2025 г. в Дорогомиловском районном суде Москвы сообщили ТАСС об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Черникова.