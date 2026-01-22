Газета
Главная / Общество /

Бывший глава совета директоров «Локомотива» признался в заказных убийствах

Ведомости

Бывший председатель совета директоров московского ФК «Локомотив» Сергей Липатов в ходе заседания признал вину по делу о заказных убийствах, передает ТАСС.

«Да, признаю вину в полном объеме», – ответил он на вопрос судьи.

Липатов стал фигурантом дела о заказных убийствах, в котором также числится имя миллиардера Валерия Цимбаева. По данным следствия, бывший председатель СД «Локомотива» мог заплатить за убийство директора фирмы «Инюрконсалт», советника главы Министерства путей сообщения Александра Фоминова.

Агентство напомнило, что Липатов, как считает следствие, действовал вместе с экс-сотрудником МВД России Алексеем Чеботаревым и еще несколькими людьми, в том числе бывшим военным.

