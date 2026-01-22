Бывший глава совета директоров «Локомотива» признался в заказных убийствах

Липатов стал фигурантом дела о заказных убийствах, в котором также числится имя миллиардера Валерия Цимбаева. По данным следствия, бывший председатель СД «Локомотива» мог заплатить за убийство директора фирмы «Инюрконсалт», советника главы Министерства путей сообщения Александра Фоминова.