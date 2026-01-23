Самолет Azur Air незапланированно приземлился в Ланьчжоу
Пассажирский самолет Boeing-757 авиакомпании Azur Air во время рейса из Пхукета в Барнаул незапланированно приземлился в Ланьчжоу КНР. Об этом говорится в сообщении Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
По предварительным данным, самолет совершил посадку около 12:00 по мск по технической причине.
Красноярская транспортная прокуратура организовала проверку. Проводятся надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о безопасности полетов, взято на контроль соблюдение прав пассажиров.