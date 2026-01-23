В Московский регион вернулись 20-градусные морозы

Пик похолодания ожидается в выходные. 24 января стартуют так называемые Федосеевские морозы: ночью в Москве температура приблизится к -20 градусов, в области возможны понижения до -25. Самый холодный день с начала зимы прогнозируется на 25 января: в столице ночью до -22, в Подмосковье местами до -28.