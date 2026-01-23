В Московский регион вернулись 20-градусные морозы
В столичный регион после краткого потепления вернулись сильные морозы. В ночь на 23 января на метеостанции в подмосковных Черустях температура опустилась до -21,8 градусов, сообщил синоптик Михаил Леус в Telegram-канале.
В самой Москве минимальная температура составила -10,9 градуса на ВДНХ, в других районах колебалась от -10,1 до -11,9. 23 января ожидается дальнейшее понижение: днем в столице прогнозируется от -9 до -11, в области – от -8 до -13.
Пик похолодания ожидается в выходные. 24 января стартуют так называемые Федосеевские морозы: ночью в Москве температура приблизится к -20 градусов, в области возможны понижения до -25. Самый холодный день с начала зимы прогнозируется на 25 января: в столице ночью до -22, в Подмосковье местами до -28.
С начала следующей недели морозы начнут отступать. 26 января ночью температура опустится до -21 в столице и до -23, а местами до -27 прогнозируется в Московской области. Днем в Москве -10 – -12, в районах области от -9 до -14.
Как отмечает Леус, во время этой волны холода южные и восточные районы области будут заметно холоднее западных и северных.
22 января научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что низкие относительно нормы температуры воздуха сохранятся до конца текущей недели в нескольких регионах России, например в Красноярском крае. По словам Вильфанда, такая погода связана с развитым восточносибирским или монгольским антициклоном.