Эстония не сможет провести ЧЕ по фехтованию из-за отказа россиянам в визах
Эстонии запретили проводить чемпионат Европы (ЧЕ) по фехтованию в 2026 г. из-за отказа во въезде в страну россиянам и белорусам, сообщил генеральный секретарь Эстонского союза фехтования Айвар Паалберг газете Ohtuleht. Решение приняла Международная федерация фехтования (FIE).
«Решение было принято еще 14 января, но нас уведомили об этом только сегодня», – сказал он.
В ноябре 2025 г. исполком FIE сообщал, что турниры под эгидой федерации будут разрешены только при получении письменных гарантий со стороны организаторов и властей стран. В них должно быть сказано, что допущенные спортсмены смогут выступить без какой-либо дискриминации.
29 декабря FIE объявила, что российские и белорусские юниоры, кадеты допущены до турниров с национальной символикой. При этом взрослые спортсмены и персонал все еще остаются под ограничениями. Кадеты и юниоры, которые захотят участвовать в соревнованиях взрослой категории, будут обязаны пройти проверку на выдачу нейтрального статуса.