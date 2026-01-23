Эстония не сможет провести ЧЕ по фехтованию из-за отказа россиянам в визах

В ноябре 2025 г. исполком FIE сообщал, что турниры под эгидой федерации будут разрешены только при получении письменных гарантий со стороны организаторов и властей стран. В них должно быть сказано, что допущенные спортсмены смогут выступить без какой-либо дискриминации.