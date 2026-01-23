Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Эстония не сможет провести ЧЕ по фехтованию из-за отказа россиянам в визах

Ведомости

Эстонии запретили проводить чемпионат Европы (ЧЕ) по фехтованию в 2026 г. из-за отказа во въезде в страну россиянам и белорусам, сообщил генеральный секретарь Эстонского союза фехтования Айвар Паалберг газете Ohtuleht. Решение приняла Международная федерация фехтования (FIE).

«Решение было принято еще 14 января, но нас уведомили об этом только сегодня», – сказал он.

В ноябре 2025 г. исполком FIE сообщал, что турниры под эгидой федерации будут разрешены только при получении письменных гарантий со стороны организаторов и властей стран. В них должно быть сказано, что допущенные спортсмены смогут выступить без какой-либо дискриминации.

29 декабря FIE объявила, что российские и белорусские юниоры, кадеты допущены до турниров с национальной символикой. При этом взрослые спортсмены и персонал все еще остаются под ограничениями. Кадеты и юниоры, которые захотят участвовать в соревнованиях взрослой категории, будут обязаны пройти проверку на выдачу нейтрального статуса.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь