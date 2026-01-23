Газета
Общество

Умер экс-басист Scorpions Фрэнсис Бухгольц

Музыканта не стало в возрасте 71 года
Ведомости

Бывший бас-гитарист Scorpions Фрэнсис Бухгольц умер в возрасте 71 года, сообщила его семья в Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ). Причиной смерти стал рак.

«Наши сердца разбиты. На протяжении всей его борьбы с раком мы оставались рядом с ним и вместе, как семья, преодолевали все трудности – так, как он нас и учил», – говорится в сообщении.

Бухгольц родился 19 февраля 1954 г. в Ганновере (ФРГ). Был басистом в самый успешный период группы, 1974-1992 гг. За время работы со Scorpions он получил более 50 золотых и платиновых наград, вместе с группой участвовал в записи 10 альбомов тиражом свыше 100 млн экземпляров.

У него остались жена Фрэнсис, сын Себастьян, дочери Луиза и Мариетта.

