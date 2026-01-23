Газета
Главная / Общество /

Росавиация ограничила работу аэропортов Пензы и Саратова

Ведомости

В аэропортах Пензы и Саратова начали действовать ограничения на прием и выпуск воздушных средств, сообщается в Telegram-канале Росавиации.

По данным представителей ведомства, такие меры были введены для обеспечения безопасности пассажиров. Они начали действовать с 18:22 мск. До этого такие же ограничения действовали в авиагавани Пензы с 2:28 до 7:41 23 января.

По данным Минобороны России, в период с 8:00 до 16:00 силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили восемь украинских беспилотников. Из них шесть было уничтожено в небе над Белгородской областью, по одному – над Курской и Воронежской областями.

