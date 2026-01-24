Газета
Главная / Общество /

На следующей неделе в Москве ожидается резкое потепление

Ведомости

Резкое потепление до нуля ожидает Москву на следующей неделе после сильных морозов, сообщает Гидрометцентр. В понедельник, 26 января, столицу еще ждут морозы: ночью столбики термометров опустятся до –20...–25, а в некоторых районах и до –28. Однако уже днем циркуляция атмосферы изменится: с запада придет мощный циклон, который принесет облачность и потепление. Давление резко упадет, а к вечеру температура поднимется примерно до –10 при усилении ветра до 15 м/с.

Во вторник, 27 января, погода окончательно перейдет на более мягкий режим. Ожидается снег, а температура продолжит рост: ночью до –12, днем до –6.

Пик потепления придется на среду и четверг. В эти дни в регион будут поступать воздушные массы с юга. Прогнозируется облачная погода с осадками в виде снега. Ночные температуры составят –1...–6, а дневные будут стремиться к нулевой отметке. В Московской области днем возможно небольшое потепление до 0...–5, а местами – даже до слабоположительных значений.

К концу недели температурный фон стабилизируется, приблизившись к обычным для начала февраля показателям: около –5 днем и до –10 ночью. Ожидается также небольшой снег.

