На следующей неделе в Москве ожидается резкое потепление

Резкое потепление до нуля ожидает Москву на следующей неделе после сильных морозов, сообщает Гидрометцентр. В понедельник, 26 января, столицу еще ждут морозы: ночью столбики термометров опустятся до –20...–25, а в некоторых районах и до –28. Однако уже днем циркуляция атмосферы изменится: с запада придет мощный циклон, который принесет облачность и потепление. Давление резко упадет, а к вечеру температура поднимется примерно до –10 при усилении ветра до 15 м/с.