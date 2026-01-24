Следователи признали подростка из Красноярска потерпевшим по делу о похищении
Подросток из Красноярска, которого раньше считали похищенным, признан потерпевшим по делам о похищении и мошенничестве, пишет «РИА Новости» со ссылкой на следственное управление СК по Красноярскому краю.
Как сообщает ТАСС, мошенники, выдавая себя за полицейских, связались с пропавшим подростком из Красноярска и сообщили ему о якобы взломе его аккаунта на «Госуслугах». Злоумышленники предупредили юношу, что ему может угрожать опасность.
Как ранее сообщил сам подросток на допросе, его ввели в заблуждение, парень считал, что помогает своему отцу. По его словам, преступники также шантажировали его, угрожая возможным отчислением брата из учебного заведения.
22 января юноша инсценировал свое похищение и вместе c 18-летней девушкой украл из дома 3 млн руб., принадлежавших его отцу. Затем девушка передала деньги мошенникам, часть денег оставила себе. Пара направилась в арендованную неизвестными квартиру. После этого на телефон отца мальчика пришло сообщение о похищении его сына с требованием выкупа. К этому сообщению было приложено видеообращение подростка. В этот момент он находился в арендованной квартире, где его и нашли.