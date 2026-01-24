Газета
Умер телеведущий Александр Олейников

На 61-м году жизни скончался режиссер, телеведущий Александр Олейников, пишет ТАСС со ссылкой на его знакомых.

«Это случилось ночью, дома. Вышел покурить и умер», – рассказал собеседник. Он предположил, что причиной внезапной смерти мог стать тромб.

В 1993 г. Олейников пришел на телеканал ТВ-6. В 2001 г. стал членом Академии российского телевидения, но в апреле того же года покинул ТВ-6 после перехода туда коллектива НТВ. С мая по октябрь 2001 г. Олейников работал генеральным продюсером НТВ, участвуя в запуске новых программ, а также занимал должность программного директора до марта 2002 г.

В 2002 г. перешел на канал «Россия», где курировал программы «Доброе утро, Россия!» и «Вести+», а затем работал как независимый продюсер. С 2006 по 2012 гг. занимал пост генерального продюсера телеканала ТВЦ.

В 2013 г. был соведущим третьего сезона шоу «Вечерний Ургант» на «Первом канале».

Олейников выступил продюсером и сценаристом множества российских фильмов и сериалов. В его фильмографии представлены документальные ленты («Ледовая коррида Валерия Харламова», «Алексей Смирнов. Две славы солдата и актера»), мелодрамы («Моя любимая свекровь»), военные («Военная разведка») и криминальные сериалы («Граф Крестовский»), а также полнометражные комедии, такие как «Любовь-морковь» и «Приключения чокнутого профессора».

В 2020 г. Олейников выступил генеральным продюсером второй части сериала «Детектив на миллион», а также драмы «Стажеры».

