Умер телеведущий Александр Олейников

В 1993 г. Олейников пришел на телеканал ТВ-6. В 2001 г. стал членом Академии российского телевидения, но в апреле того же года покинул ТВ-6 после перехода туда коллектива НТВ. С мая по октябрь 2001 г. Олейников работал генеральным продюсером НТВ, участвуя в запуске новых программ, а также занимал должность программного директора до марта 2002 г.