В Коми умерла вторая пострадавшая при взрыве в учебном центре МВД
В Эжвинской городской больнице 23 января скончалась вторая пациентка, пострадавшая в результате взрыва в центре профподготовки МВД. Об этом сообщил минздрав Коми.
Остальные пациенты продолжают лечение в различных медучреждениях. В медико-санитарной части МВД по Коми проходят реабилитацию два человека с легкими травмами. Шестеро пострадавших госпитализированы в Москве: один мужчина находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации центра им. Вишневского. Еще пятеро проходят лечение в Главном госпитале МВД России. Из них один пациент – в реанимации в тяжелом состоянии, четверо – в удовлетворительном состоянии в пульмонологическом отделении.
Еще один пострадавший 21 января был доставлен санитарным рейсом в специализированную клинику Приволжского исследовательского медицинского университета.
15 января во время занятий в учебном центре МВД в Сыктывкаре инструктор привел в действие имитационную гранату, после раздался хлопок и началось возгорание. В результате одна из пострадавших скончалась 19 января в больнице от ожогов и отравления продуктами горения. Общее число признанных потерпевшими по уголовному делу превысило 30 человек.
Предварительное заключение специалистов указывает, что причиной пожара стали непрофессиональные действия сотрудника, проводившего занятие.
Начальник Центра профессиональной подготовки МВД по Республике Коми находится под стражей. По версии следствия, он нарушил правила техники безопасности и разрешил провести семинар в зале, хотя знал, что там идут ремонтные работы и хранятся легковоспламеняющиеся вещества и строительные материалы.