В Коми умерла вторая пострадавшая при взрыве в учебном центре МВД

Остальные пациенты продолжают лечение в различных медучреждениях. В медико-санитарной части МВД по Коми проходят реабилитацию два человека с легкими травмами. Шестеро пострадавших госпитализированы в Москве: один мужчина находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации центра им. Вишневского. Еще пятеро проходят лечение в Главном госпитале МВД России. Из них один пациент – в реанимации в тяжелом состоянии, четверо – в удовлетворительном состоянии в пульмонологическом отделении.