Главная / Общество /

Минпросвещения хочет запретить распространение готовых заданий ЕГЭ и олимпиад

Ведомости

Минпросвещения России подготовило проект поправок к закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», предусматривающий запрет на распространение готовых заданий и решений, сообщили ТАСС в ведомстве.

Законопроект предполагает ограничение на публикацию контрольно-измерительных материалов ЕГЭ и ОГЭ, готовых решений заданий всероссийской олимпиады школьников, а также заданий из учебников и пособий, включенных в федеральный перечень. Исключение составляют материалы, которые содержатся непосредственно в самих учебниках и официальных источниках.

В министерстве пояснили, что новые меры направлены на защиту образовательного процесса от недобросовестного использования готовых ответов и на повышение мотивации школьников к самостоятельной работе. В случае выявления таких материалов в интернете доступ к ним планируется оперативно блокировать через Роскомнадзор.

При этом в Минпросвещения подчеркнули, что ограничения носят адресный характер и не предполагают полного запрета вспомогательных учебных материалов. Размещение официальных данных из учебников, их электронных версий, а также заданий и решений, опубликованных организаторами всероссийской олимпиады школьников, останется разрешенным.

В настоящее время законопроект проходит педагогическую экспертизу.

