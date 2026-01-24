Минпросвещения хочет запретить распространение готовых заданий ЕГЭ и олимпиад

Законопроект предполагает ограничение на публикацию контрольно-измерительных материалов ЕГЭ и ОГЭ, готовых решений заданий всероссийской олимпиады школьников, а также заданий из учебников и пособий, включенных в федеральный перечень. Исключение составляют материалы, которые содержатся непосредственно в самих учебниках и официальных источниках.