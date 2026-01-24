Гладков сообщил о массированном обстреле Белгорода
Белгород подвергся самому массированному обстрелу за последнее время, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, атака могла быть осуществлена с применением РСЗО HIMARS.
Предварительно, пострадавших нет. Зафиксированы повреждения объектов энергетической инфраструктуры, информация уточняется. На места происшествий выехали дежурные бригады и оперативные службы.
В результате обстрела в городе загорелась хозяйственная постройка, возгорание ликвидируют сотрудники МЧС. Также из-за падения обломков произошло возгорание в одном из дворов Белгорода.
В селе Таврово Белгородского округа обломками повреждены кровли двух частных домов. Губернатор отметил, что данные о последствиях продолжают поступать.