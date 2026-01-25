В США умер автор глобальной стратегии вакцинации против оспы
Американский врач Уильям Фейги, разработавший стратегию вакцинации, которая привела к искоренению оспы в 1970-х гг., скончался в возрасте 89 лет. Об этом сообщает The New York Times.
Как пишет издание, Фейги умер вечером 24 января в своем доме в Атланте. Причиной смерти, по словам его друга и коллеги Марка Розенберга, стала хроническая сердечная недостаточность.
Вакцинационная стратегия Фейги, ставшая ключевым фактором победы над оспой, считается одним из величайших триумфов в истории мирового здравоохранения. Помимо этого врач руководил ранними мерами реагирования США на эпидемию СПИДа, будучи директором Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC).
В 2012 г. за свои заслуги Уильям Фейги был удостоен президентской медали Свободы – высшей гражданской награды США, которую ему вручил тогдашний президент Барак Обама.