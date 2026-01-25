В СФ предложили приравнять пользователей электросамокатов к автомобилистам

Шейкин отметил, что необходимо установить четкую ответственность для пользователей СИМ при дорожно-транспортных происшествиях. Сейчас, спровоцировав аварию, водитель самоката может скрыться с места, и правовых механизмов для его привлечения к ответственности крайне мало. Закрепление обязанности оставаться на месте и действовать по правилам ПДД уравняет всех участников происшествия в правах и обязанностях перед законом.