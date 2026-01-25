В СФ предложили приравнять пользователей электросамокатов к автомобилистам
Пользователи средств индивидуальной мобильности (СИМ) должны иметь те же обязанности, что и водители автомобилей, включая запрет на управление в нетрезвом состоянии. Об этом заявил ТАСС первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин.
Сенатор подчеркнул, что ключевые обязанности автомобилистов необходимо законодательно распространить на водителей электросамокатов и велосипедистов, поскольку управление любым быстрым транспортным средством в состоянии опьянения представляет серьезную угрозу для окружающих и самого водителя.
Шейкин отметил, что необходимо установить четкую ответственность для пользователей СИМ при дорожно-транспортных происшествиях. Сейчас, спровоцировав аварию, водитель самоката может скрыться с места, и правовых механизмов для его привлечения к ответственности крайне мало. Закрепление обязанности оставаться на месте и действовать по правилам ПДД уравняет всех участников происшествия в правах и обязанностях перед законом.
На пользователей СИМ также должна распространяться обязанность проходить медицинское освидетельствование. Эта мера, считает Шейкин, лишит водителей возможности безнаказанно отказаться от проверки при наличии у инспектора обоснованных подозрений в их нетрезвом состоянии.