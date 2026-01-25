В американских городах магазины опустели перед зимним штормом
В США началась массовая закупка продуктов на фоне приближения мощного снежного шторма. В магазинах от Техаса до юго-востока страны полки с товарами первой необходимости оказались практически пустыми из-за ажиотажного спроса, сообщает CNN.
Покупатели сметают с полок все подряд, опасаясь перебоев с поставками из-за непогоды. Пустые стеллажи зафиксированы в разных отделах супермаркетов, включая молочные продукты, хлеб и консервы.
Мощный шторм парализовал северо-восток США, вызвав массовые отмены рейсов и обесточив тысячи домов. Стихия, обрушившаяся 25 января, привела к отмене более 14 500 авиарейсов, спровоцировала кризис в энергосистемах и объявление режима ЧС. Как сообщает Bloomberg, наиболее серьезно пострадали Нью-Йорк и прилегающие штаты.
Стихия охватила 32 штата, а потенциальный ущерб оценивается в $24 млрд. Власти США призвали население воздержаться от поездок. Губернатор Нью-Йорка распорядилась перевести госслужащих на удаленную работу, а в регионе прогнозируются масштабные сбои в работе общественного транспорта.