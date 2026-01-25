Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

В американских городах магазины опустели перед зимним штормом

Ведомости

В США началась массовая закупка продуктов на фоне приближения мощного снежного шторма. В магазинах от Техаса до юго-востока страны полки с товарами первой необходимости оказались практически пустыми из-за ажиотажного спроса, сообщает CNN.

Покупатели сметают с полок все подряд, опасаясь перебоев с поставками из-за непогоды. Пустые стеллажи зафиксированы в разных отделах супермаркетов, включая молочные продукты, хлеб и консервы.

Мощный шторм парализовал северо-восток США, вызвав массовые отмены рейсов и обесточив тысячи домов. Стихия, обрушившаяся 25 января, привела к отмене более 14 500 авиарейсов, спровоцировала кризис в энергосистемах и объявление режима ЧС. Как сообщает Bloomberg, наиболее серьезно пострадали Нью-Йорк и прилегающие штаты.

Стихия охватила 32 штата, а потенциальный ущерб оценивается в $24 млрд. Власти США призвали население воздержаться от поездок. Губернатор Нью-Йорка распорядилась перевести госслужащих на удаленную работу, а в регионе прогнозируются масштабные сбои в работе общественного транспорта.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь