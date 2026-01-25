В американских городах магазины опустели перед зимним штормом

Мощный шторм парализовал северо-восток США, вызвав массовые отмены рейсов и обесточив тысячи домов. Стихия, обрушившаяся 25 января, привела к отмене более 14 500 авиарейсов, спровоцировала кризис в энергосистемах и объявление режима ЧС. Как сообщает Bloomberg, наиболее серьезно пострадали Нью-Йорк и прилегающие штаты.