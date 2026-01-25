Роспотребнадзор: случаев завоза вируса Нипах в Россию из Индии нет
Специалисты Роспотребнадзор не зафиксировали случаи завоза вируса Нипах в Россию из Индии. Об этом сообщили в ведомстве.
«Случаев завоза болезни, вызванной вирусом Нипах, на территорию России не зарегистрировано», – говорится в сообщении.
По заявлению Роспотребнадзора, в стране достаточное количество тест-систем для диагностики вируса, а в пунктах пропуска через госграницу функционирует АИС «Периметр». Эта система позволяет в режиме реального времени выявлять граждан с признаками заболеваний.
Вирус Нипах – это зоонозный вирус, вызывающий тяжелый энцефалит и респираторные заболевания. Он передает от летучих мышей и свиней, основные вспышки фиксируются в Южной и Юго-Восточной Азии. По данным ВОЗ, уровень смертности от заражения вирусом оценивается от 40 до 75%.
Сейчас не существует одобренных вакцин и методов лечения от вируса, первые вспышки которого были зафиксированы еще 25 лет назад. В январе 2024 г. Оксфордский университет начал клиническое испытание вакцины от смертельного вируса Нипах.