Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Роспотребнадзор: случаев завоза вируса Нипах в Россию из Индии нет

Ведомости

Специалисты Роспотребнадзор не зафиксировали случаи завоза вируса Нипах в Россию из Индии. Об этом сообщили в ведомстве.

«Случаев завоза болезни, вызванной вирусом Нипах, на территорию России не зарегистрировано», – говорится в сообщении. 

По заявлению Роспотребнадзора, в стране достаточное количество тест-систем для диагностики вируса, а в пунктах пропуска через госграницу функционирует АИС «Периметр». Эта система позволяет в режиме реального времени выявлять граждан с признаками заболеваний.

Вирус Нипах – это зоонозный вирус, вызывающий тяжелый энцефалит и респираторные заболевания. Он передает от летучих мышей и свиней, основные вспышки фиксируются в Южной и Юго-Восточной Азии. По данным ВОЗ, уровень смертности от заражения вирусом оценивается от 40 до 75%. 

Сейчас не существует одобренных вакцин и методов лечения от вируса, первые вспышки которого были зафиксированы еще 25 лет назад. В январе 2024 г. Оксфордский университет начал клиническое испытание вакцины от смертельного вируса Нипах.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь