Экс-гитарист группы «Любэ» Юрий Рыманов скончался на 70-м году жизни

Юрий Рыманов родился 8 марта 1956 г. в Кстово Нижегородской области. Его карьера началась в 1977 г. с участия в ВИА «Шестеро молодых». Рыманов был гитаристом группы «Любэ», в которой он играл в периоды 1998–2000 и 2002–2008 гг. Музыкант сотрудничал и с Владимиром Высоцким.