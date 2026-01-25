Экс-гитарист группы «Любэ» Юрий Рыманов скончался на 70-м году жизни
На 70-м году жизни скончался певец, композитор, гитарист Юрий Рыманов. Об этом сообщил коллектив ВИА «Лейся, песня» в социальной сети «В контакте».
«Ушел наш Юра... Юрий Рыманов – великолепный музыкант-гитарист, обладавший незаурядным голосовым даром и умеющий всем этим пользоваться. Он несомненно привнес в наш коллектив особый, ни с чем не сравнимый воздух исполнительского качества, исходившего от него», – говорится в сообщении.
Участники коллектива также отметили, что Рыманов всегда был тем самым музыкантом, до которого хотелось дотянуться. Талант Рыманова ярко проявился на шоу «Суперстар» на НТВ. Коллектив «Лейся, песня» стал финалистом шоу в 2024 г.
Юрий Рыманов родился 8 марта 1956 г. в Кстово Нижегородской области. Его карьера началась в 1977 г. с участия в ВИА «Шестеро молодых». Рыманов был гитаристом группы «Любэ», в которой он играл в периоды 1998–2000 и 2002–2008 гг. Музыкант сотрудничал и с Владимиром Высоцким.