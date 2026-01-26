В американском штате Мэн рухнул частный самолет
Частный самолет Bombardier Challenger 650, на борту которого находились восемь человек, разбился при взлете из американского Бангора (штат Мэн). Об этом пишет CNN со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации США.
Авиакатастрофа произошла вечером 25 января по местному времени. Аварийные бригады прибыли на место происшествия около 19:45 по восточному времени (03:45 мск). О пострадавших неизвестно.
Отмечается, что самолет упал во время сильного снегопада. Расследованием инцидента занялись Федеральное управление по безопасности полетов и Национальный совет по безопасности на транспорте.
Согласно федеральным реестрам, самолет зарегистрирован на корпорацию с ограниченной ответственностью в Хьюстоне, указало CNN.