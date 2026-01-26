Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

При крушении парома на юге Филиппин погибли 15 человек

Ведомости

Паром с более чем 350 людьми на борту затонул на юге Филиппин. Погибли 15 человек, спасены как минимум 316 пассажиров, пишет Associated Press (AP).

Судно следовало из Замбоанги на остров Джоло в провинции Сулу. На борту были 332 пассажира и 27 членов экипажа. По словам представителей береговой охраны, вероятно, на пароме возникли технические неполадки. Командующий береговой охраной Ромель Дуа сообщил AP, что судно затонуло после полуночи 26 января почти в 2 км от островного поселения Балук-Балук в провинции Басилан. Туда первоначально доставили многих выживших.

Пока причина крушения парома неизвестна, будет проведено расследование.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь