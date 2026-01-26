При крушении парома на юге Филиппин погибли 15 человек
Паром с более чем 350 людьми на борту затонул на юге Филиппин. Погибли 15 человек, спасены как минимум 316 пассажиров, пишет Associated Press (AP).
Судно следовало из Замбоанги на остров Джоло в провинции Сулу. На борту были 332 пассажира и 27 членов экипажа. По словам представителей береговой охраны, вероятно, на пароме возникли технические неполадки. Командующий береговой охраной Ромель Дуа сообщил AP, что судно затонуло после полуночи 26 января почти в 2 км от островного поселения Балук-Балук в провинции Басилан. Туда первоначально доставили многих выживших.
Пока причина крушения парома неизвестна, будет проведено расследование.