Главная / Общество /

Шумахер больше не прикован к постели спустя 12 лет после травмы головы

Ведомости

Немецкий гонщик Михаэль Шумахер больше не прикован к постели и передвигается по своему особняку в инвалидном кресле. Об этом пишет Daily Mail Sport со ссылкой на источники.

Указывается, что в свои 57 лет Шумахер по-прежнему не может ходить. Его возят по особняку в инвалидном кресле медсестры и терапевты из круглосуточной медицинской бригады, «содержание которой обходится в десятки тысяч фунтов в неделю».

Более 12 лет назад Шумахер получил серьезную черепно-мозговую травму во время катания на лыжах в Мерибеле во французских Альпах. С тех пор его не видел никто, кроме небольшой группы доверенных лиц из числа членов семьи и друзей.

В расцвете своей карьеры Шумахер выиграл 91 гонку на гоночной трассе «Формулы-1», завоевал 68 поул-позиций и 155 подиумов.

