Россия заняла 32-е место в рейтинге распущенности стран
Россия не попала в десятку стран с самой беспорядочной половой жизнью в мире. Это следует из анализа World Population Review (WPR), который составил индекс самых неразборчивых в связях стран 2026 г.
Анализ охватил 45 государств по шести показателям: средний возраст потери девственности, среднее количество сексуальных партнеров, уровень заболеваемости инфекциями, передающимися половым путем, на 100 000 человек, процент людей, считающих добрачный секс между взрослыми морально приемлемым, законность проституции и законность добрачного секса.
Самый высокий индекс распущенности зафиксирован в Австралии (360,14). На втором месте находится Бразилия с баллом 340,66, на третьем – Греция (336,53). Десятое место досталось Южной Африке с индексом 310,05.
Россия попала на 32-ю позицию, набрав 258,72 балла. Средний возраст потери девственности в стране, согласно анализу, составляет 18,7 г., а среднее количество сексуальных партнеров – девять.