Суд заочно рассмотрит дело приказавшего сбить самолет с пленными командира ВСУ

24 января самолет военно-транспортной авиации России, выполнявший рейс по маршруту аэродром «Чкаловский» – Белгород и перевозивший украинских военнослужащих для обмена, был сбит ВСУ из района села Липцы Харьковской области. На борту находились шесть членов экипажа, 65 украинских военнослужащих для обмена и три сопровождавших их российских военнослужащих. Экипаж и все пассажиры погибли. После крушения Ил-76 ВСУ заявили о намерении и дальше сбивать российские воздушные цели.