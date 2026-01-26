Суд заочно рассмотрит дело приказавшего сбить самолет с пленными командира ВСУ
Генпрокуратура России направила во Второй Западный окружной военный суд уголовное дело против командира 138-й Днепропетровской зенитной ракетной бригады вооруженных сил Украины (ВСУ) Николая Дзямана, обвиняемого в приказе сбить самолет с военнопленными республики. Об этом говорится в сообщении ведомства.
Дзяман заочно обвиняется в совершении теракта (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ). Следствие полагает, что 24 января 2024 г. Дзяман, будучи в Харьковской области, приказал подчиненным запустить ракеты комплекса Patriot по самолету ИЛ-76М ВКС РФ, перевозившему украинских военнопленных к месту их обмена в Белгородской области.
Отмечается, что приказ был отдан «с целью устрашения населения, дестабилизации деятельности органов власти нашей страны и воздействия на принятие ими решения о прекращении спецоперации». Дзяман заочно арестован.
24 января самолет военно-транспортной авиации России, выполнявший рейс по маршруту аэродром «Чкаловский» – Белгород и перевозивший украинских военнослужащих для обмена, был сбит ВСУ из района села Липцы Харьковской области. На борту находились шесть членов экипажа, 65 украинских военнослужащих для обмена и три сопровождавших их российских военнослужащих. Экипаж и все пассажиры погибли. После крушения Ил-76 ВСУ заявили о намерении и дальше сбивать российские воздушные цели.