Умер один из создателей отряда «Центроспас» МЧС Андрей Легошин

Легошин родился 18 марта 1962 г. в подмосковном Железнодорожном. Окончил Московский энергетический институт в 1986 г. Был одним из первых внештатных спасателей в комиссии по чрезвычайным ситуациям Совмина СССР. Участвовал в ликвидации последствий землетрясений в Армении, Иране, Турции в составе спасательной службы Союза обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.