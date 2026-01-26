Умер один из создателей отряда «Центроспас» МЧС Андрей Легошин

Умер один из создателей отряда «Центроспас» МЧС Андрей ЛегошинЕму было 63 года
Один из основателей отряда «Центроспас» МЧС Андрей Легошин умер в возрасте 63 лет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на окружение спасателя.
Легошин родился 18 марта 1962 г. в подмосковном Железнодорожном. Окончил Московский энергетический институт в 1986 г. Был одним из первых внештатных спасателей в комиссии по чрезвычайным ситуациям Совмина СССР. Участвовал в ликвидации последствий землетрясений в Армении, Иране, Турции в составе спасательной службы Союза обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.
Был в первом составе профессионального спасательного отряда «Центроспас», образованного в июле 1992 г. Через четыре года стал начальником отряда и руководил им до 2003 г.
До своей смерти работал замдиректора департамента пожарно-спасательных сил, специальной пожарной охраны и сил гражданской обороны МЧС России.