В Канаде умер один из старейших ветеранов Великой Отечественной войны
На 109-м году жизни умер один из старейших ветеранов Великой Отечественной войны Виктор Хоменко, сообщили в Telegram-канале посольства России в Канаде. Он участвовал в обороне Ленинграда, прошел боевой путь до Победы.
Хоменко родился 28 марта 1917 г. В 1941 г. его призвали на фронт. Он прошел тяжелейшие бои под Красным Бором, Синявино, Пулково и Нарвой. В января 1943 г., на Невском пятачке, во время прорыва блокады Ленинграда его ранили во время спасения офицера.
После войны Хоменко жил и работал врачом в Ленинграде. В 2002 г. он переехал в Торонто, где участвовал в ветеранских мероприятиях. В сообщении посольства говорится, что он «активно занимался воспитательной работой, передавая молодежи правду о войне и оставаясь примером скромности, достоинства и внутренней силы».
Хоменко дважды награжден орденом Красной Звезды и Отечественной войны I степени, а также медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией».