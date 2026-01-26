В Канаде умер один из старейших ветеранов Великой Отечественной войны

Хоменко родился 28 марта 1917 г. В 1941 г. его призвали на фронт. Он прошел тяжелейшие бои под Красным Бором, Синявино, Пулково и Нарвой. В января 1943 г., на Невском пятачке, во время прорыва блокады Ленинграда его ранили во время спасения офицера.