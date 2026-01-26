Умерла помощница губернатора Белгородской области Вера Мангушева
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о смерти своей помощницы Веры Мангушевой. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Гладков рассказал, что ей было всего 38 лет. Причину смерти он не сообщил.
Мангушева была его помощником почти четыре года. По словам главы региона, они вместе вывозили семьи из Журавлевки и Козинки. Девушка была рядом с Гладковым после падения ракеты 30 декабря 2023 г., крушения самолета в Корочанском районе, обрушения дома на ул. Щорса.
«Мы будем помнить ее всегда такой, какой она была: яркой, умной, жизнелюбивой и сердечной. И очень ответственной», – написал он.