Главная / Общество /

Умерла помощница губернатора Белгородской области Вера Мангушева

Ведомости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о смерти своей помощницы Веры Мангушевой. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Гладков рассказал, что ей было всего 38 лет. Причину смерти он не сообщил.

Мангушева была его помощником почти четыре года. По словам главы региона, они вместе вывозили семьи из Журавлевки и Козинки. Девушка была рядом с Гладковым после падения ракеты 30 декабря 2023 г., крушения самолета в Корочанском районе, обрушения дома на ул. Щорса.

«Мы будем помнить ее всегда такой, какой она была: яркой, умной, жизнелюбивой и сердечной. И очень ответственной», – написал он.

