Умерла помощница губернатора Белгородской области Вера Мангушева

Мангушева была его помощником почти четыре года. По словам главы региона, они вместе вывозили семьи из Журавлевки и Козинки. Девушка была рядом с Гладковым после падения ракеты 30 декабря 2023 г., крушения самолета в Корочанском районе, обрушения дома на ул. Щорса.