Главная / Общество /

Захарова: дата снятия блокады Ленинграда должна оставаться в памяти человечества

Ведомости

Дата полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады должна оставаться в памяти и на совести человечества, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с ТАСС.

Она подчеркнула, что эта важнейшая историческая страница никогда не должна быть перевернута. Захарова отметила, что блокада Ленинграда – одно из самых страшных событий в истории.

«Люди, сотворившие это зло, уже так или иначе знали, что такое гуманитарное, международное право, права человека, договоры, обязательства, ответственность», – сказала она.

В Санкт-Петербурге подготовили обширную памятную программу, приуроченную к 82-й годовщине. День начнется с торжественно-траурных церемоний на всех ключевых мемориальных кладбищах и памятных местах. Президент РФ Владимир Путин также примет участие в памятных мероприятиях.

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады ежегодно отмечается в России 27 января.

