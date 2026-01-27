Газета
В Китае заработала крупнейшая в мире электростанция на сжатом воздухе

Крупнейшая в мире установка для хранения энергии с использованием сжатого воздуха заработала в китайской провинции Цзянсу. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на компанию Harbin Electric Corp., участвовавшую в строительстве объекта.

Электростанция мощностью 2400 мегаватт-часов может вырабатывать 600 мегаватт электроэнергии и обеспечивать годовую потребность 600 000 домохозяйств. Согласно информации BloombergNEF, такие объекты представляют собой наиболее экономичное и долговечное решение для хранения энергии. Они работают по принципу закачки сжатого воздуха в подземные пещеры в ночное время и его высвобождения в дневное время для вращения турбин и выработки электроэнергии.

По данным агентства, в секторе хранения энергии в Китае фиксируется «взрывной рост, обусловленный быстрым внедрением возобновляемых источников энергии в стране». Согласно цели правительства страны, к 2027 г. в эксплуатацию введут более 180 гигаватт новых мощностей.

