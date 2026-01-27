В Китае заработала крупнейшая в мире электростанция на сжатом воздухе

Электростанция мощностью 2400 мегаватт-часов может вырабатывать 600 мегаватт электроэнергии и обеспечивать годовую потребность 600 000 домохозяйств. Согласно информации BloombergNEF, такие объекты представляют собой наиболее экономичное и долговечное решение для хранения энергии. Они работают по принципу закачки сжатого воздуха в подземные пещеры в ночное время и его высвобождения в дневное время для вращения турбин и выработки электроэнергии.