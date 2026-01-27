Удары ВСУ оставили без света почти 1,3 млн жителей России на неделю

16 января в Бердянском муниципальном округе Запорожской области в связи с аварийным отключением без электричества остались 36 988 абонентов. Губернатор региона Евгений Балицкий отмечал, что энергетики проводят работы по подключению абонентов по резервной линии. По его словам, вопрос ликвидации последствий непогоды и атак ВСУ на энергетические сети региона находится на особом контроле.