Удары ВСУ оставили без света почти 1,3 млн жителей России на неделю
Свыше 1,28 млн человек в России оставались без света в течение недели из-за атак вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
«Украинские формирования стремились создать невыносимые условия для жизни мирного населения <...>. За прошедшую неделю ограничения в энергоснабжении из-за таких ударов ощутили на себе порядка 1 млн 286 000 человек», – сказал он.
По словам Мирошника, регионами с самыми масштабными отключениями электроэнергии за указанный период стали ДНР (свыше 1,2 млн абонентов), Брянская область (25 000 человек) ЛНР (25 000 жителей), а также Запорожская область (23 000 пользователей). Как отметил посол МИД РФ, вторую неделю подряд продолжаются украинские удары по Клинцовской ТЭЦ в Брянской области.
16 января в Бердянском муниципальном округе Запорожской области в связи с аварийным отключением без электричества остались 36 988 абонентов. Губернатор региона Евгений Балицкий отмечал, что энергетики проводят работы по подключению абонентов по резервной линии. По его словам, вопрос ликвидации последствий непогоды и атак ВСУ на энергетические сети региона находится на особом контроле.