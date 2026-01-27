Газета
Общество

Удары ВСУ оставили без света почти 1,3 млн жителей России на неделю

Ведомости

Свыше 1,28 млн человек в России оставались без света в течение недели из-за атак вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

«Украинские формирования стремились создать невыносимые условия для жизни мирного населения <...>. За прошедшую неделю ограничения в энергоснабжении из-за таких ударов ощутили на себе порядка 1 млн 286 000 человек», – сказал он.

По словам Мирошника, регионами с самыми масштабными отключениями электроэнергии за указанный период стали ДНР (свыше 1,2 млн абонентов), Брянская область (25 000 человек) ЛНР (25 000 жителей), а также Запорожская область (23 000 пользователей). Как отметил посол МИД РФ, вторую неделю подряд продолжаются украинские удары по Клинцовской ТЭЦ в Брянской области.

16 января в Бердянском муниципальном округе Запорожской области в связи с аварийным отключением без электричества остались 36 988 абонентов. Губернатор региона Евгений Балицкий отмечал, что энергетики проводят работы по подключению абонентов по резервной линии. По его словам, вопрос ликвидации последствий непогоды и атак ВСУ на энергетические сети региона находится на особом контроле.

