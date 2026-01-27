Экс-тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев скончался на 86-м году жизни
Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев скончался на 86-м году жизни. Об этом сообщила его супруга Ирина Игнатьева.
«По всей видимости, это последствия онкологии и проблем с сердцем. Дата похорон пока не определена», – сказала она (цитата по «РИА Новости»).
Игнатьев был воспитанником юношеской команды московского «Спартака». В игровой карьере он выступал за несколько советских и российских клубов, среди которых ижевский «Зенит», «Ракета», «Волга».
После завершения карьеры футболиста Игнатьев работал тренером в сборной России, молодежной сборной СССР, а также в клубах «Сатурн», киевском «Динамо» и московским «Торпедо». Под его руководством молодежная сборная СССР стала чемпионом Европы в 1988 г. Сборную России Игнатьев возглавлял в 1996–1998 гг., а в 1992–1996 гг. входил в тренерский штаб национальной команды.