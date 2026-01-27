Экс-тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев скончался на 86-м году жизни

После завершения карьеры футболиста Игнатьев работал тренером в сборной России, молодежной сборной СССР, а также в клубах «Сатурн», киевском «Динамо» и московским «Торпедо». Под его руководством молодежная сборная СССР стала чемпионом Европы в 1988 г. Сборную России Игнатьев возглавлял в 1996–1998 гг., а в 1992–1996 гг. входил в тренерский штаб национальной команды.