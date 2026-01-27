ФСБ задержала троих жителей Свердловской области за подготовку теракта

23 января областной суд Орловской области приговорил к 14 годам лишения свободы мужчину, который поджег три станции сотовой связи на территории региона. По данным следствия, осужденный в апреле 2025 г. договорился о совершении поджогов с одним из организаторов диверсий и получал от него указания. Фигурант делал это из-за материальных трудностей. Поджоги были осуществлены 24 и 26 апреля 2025 г.