ФСБ задержала троих жителей Свердловской области за подготовку теракта
Сотрудники ФСБ России задержали троих готовивших теракт на железнодорожных путях жителей Свердловской области, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.
По данным ведомства, среди задержанных были граждане России 1979, 1981 и 1984 годов рождения. Они выполняли задания украинских спецслужб. Преступники сами связались с украинской стороной в мессенджере Telegram. Силовики во время обысков на местах жительства граждан обнаружили средства связи, в которых зафиксирована переписка с куратором и инструкции для изготовления зажигательных устройств.
В отношении преступников возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 (приготовление к террористическому акту) УК РФ. Кроме того, против их осуществляется сбор доказательств для квалификации действий по ст. 275 (государственная измена) УК РФ. По ней предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
23 января областной суд Орловской области приговорил к 14 годам лишения свободы мужчину, который поджег три станции сотовой связи на территории региона. По данным следствия, осужденный в апреле 2025 г. договорился о совершении поджогов с одним из организаторов диверсий и получал от него указания. Фигурант делал это из-за материальных трудностей. Поджоги были осуществлены 24 и 26 апреля 2025 г.