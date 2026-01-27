При пожаре в хостеле в Балашихе погибли граждане Кубы

Утром 27 января, по данным агентства, экстренные службы получили сведения о возгорании в частном доме в Балашихе. После тушения пожара там нашли тела двух мужчин и двух женщин. Кроме того, 15-летний подросток попал под госпитализацию после отравления угарным газом.