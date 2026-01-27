Газета
Главная / Общество /

При пожаре в хостеле в Балашихе погибли граждане Кубы

Ведомости

Все погибшие при пожаре в хостеле в Балашихе были гражданами Кубы, передает ТАСС со ссылкой на данные оперативных служб.

«Все погибшие – граждане Кубы. В настоящее время выясняется, как они попали в этот дом», – рассказал агентству собеседник.

Кроме того, выяснилось, что собственник дома проживает в Лондоне. Граждане Кубы жили в помещении без договора аренды, в доме отсутствовало электричество.

Утром 27 января, по данным агентства, экстренные службы получили сведения о возгорании в частном доме в Балашихе. После тушения пожара там нашли тела двух мужчин и двух женщин. Кроме того, 15-летний подросток попал под госпитализацию после отравления угарным газом.

