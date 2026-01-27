Умер народный артист СССР и худрук капеллы Петербурга Владислав Чернушенко
Народный артист СССР Владислав Чернушенко скончался 27 января на 91-м году жизни после тяжелой болезни. Об этом сообщила Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга, художественным руководителем которой он оставался с 1974 г.
В коллективе отметили, что с именем Чернушенко связана целая эпоха в истории капеллы, а его вклад в развитие отечественной музыкальной культуры во многом определил путь хорового искусства второй половины XX – начала XXI вв.
Чернушенко родился 14 января 1936 г. в Ленинграде. Музыкой начал заниматься в раннем детстве, первую блокадную зиму провел в осажденном городе. В 1944 г. он поступил в хоровое училище при капелле, а с 1953 г. обучался на дирижерско-хоровом и теоретико-композиторском факультетах Ленинградской консерватории. После окончания учебы Чернушенко несколько лет работал на Урале педагогом музыкального училища и дирижером Государственной хоровой капеллы Магнитогорска. Затем он снова поступил в консерваторию, в 1967 г. он завершил обучение на факультете оперно-симфонического дирижирования.
В 1962 г. Чернушенко создал Ленинградский камерный хор и 17 лет руководил этим коллективом, получившим признание в Европе. Параллельно он занимался педагогической работой в консерватории и музыкальных училищах, дирижировал симфоническими и камерными концертами, ставил спектакли в Оперной студии и работал вторым дирижером Малого театра оперы и балета. В 1974 г. Чернушенко возглавил Ленинградскую государственную академическую капеллу. В капелле подчеркнули, что за короткое время он вывел коллектив из творческого кризиса и вернул ему статус одного из ведущих хоров мира.
«За полвека служения капелле Владислав Александрович смог влюбить в хоровую музыку бесчисленное множество людей, которые хотели слышать только его искусство», – говорится в сообщении.
Коллектив капеллы выразил соболезнования родным, близким, коллегам и ученикам музыканта. О дате и времени прощания пообещали объявить дополнительно.