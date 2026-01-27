Умер народный артист СССР и худрук капеллы Петербурга Владислав Чернушенко

Чернушенко родился 14 января 1936 г. в Ленинграде. Музыкой начал заниматься в раннем детстве, первую блокадную зиму провел в осажденном городе. В 1944 г. он поступил в хоровое училище при капелле, а с 1953 г. обучался на дирижерско-хоровом и теоретико-композиторском факультетах Ленинградской консерватории. После окончания учебы Чернушенко несколько лет работал на Урале педагогом музыкального училища и дирижером Государственной хоровой капеллы Магнитогорска. Затем он снова поступил в консерваторию, в 1967 г. он завершил обучение на факультете оперно-симфонического дирижирования.